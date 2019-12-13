Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня встречается со словенцами

Второе подряд поражение в овертайме. Молодежная сборная Беларуси по хоккею сначала в дополнительное время уступила Латвии, 2:3, а накануне с таким же счетом была слабее Норвегии. Шансы на выход в элитный дивизион чемпионата мира остаются, но только теоретические. Нужно рассчитывать на осечки соперников и самим побеждать. Сегодня команда Дмитрия Дудика встречается со словенцами. Начало в 19:30, прямая трансляция с "Чижовка-Арены"на "Беларусь 5".



