Молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации ЧЕ-2025 по футболу

Молодежная сборная Беларуси по футболу стартует 24 марта в квалификации к чемпионату Европы 2025 года. Домашний поединок наша команда проведет в армянском Армавире. В соперниках - скромная Андорра, потерпевшая 14 поражений кряду (не может победить с ноября 2019 года). Логично, что и специалисты явным фаворитом противостояния называют белорусов. Подтвердят ли парни Сергея Ясинского свой статус на поле, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 15:00.