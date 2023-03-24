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Молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации ЧЕ-2025 по футболу
Молодежная сборная Беларуси по футболу стартует 24 марта в квалификации к чемпионату Европы 2025 года. Домашний поединок наша команда проведет в армянском Армавире. В соперниках - скромная Андорра, потерпевшая 14 поражений кряду (не может победить с ноября 2019 года). Логично, что и специалисты явным фаворитом противостояния называют белорусов. Подтвердят ли парни Сергея Ясинского свой статус на поле, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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