Молодежная сборная по футболу Беларуси стартует в отборочной кампании к чемпионату Европы - 2023

В отборочной кампании к чемпионату Европы 2023 года берет старт молодежная сборная. Коллектив Сергея Ясинского в первом туре квалификации группы D принимает Исландию в Бресте. В 17 часов начнется противостояние, прямой эфир также на спортивном канале.