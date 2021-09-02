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Молодежная сборная по футболу Беларуси стартует в отборочной кампании к чемпионату Европы - 2023

В отборочной кампании к чемпионату Европы 2023 года берет старт молодежная сборная. Коллектив Сергея Ясинского в первом туре квалификации группы D принимает Исландию в Бресте. В 17 часов начнется противостояние, прямой эфир также на спортивном канале.


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