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Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен
Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы A, который должен был пройти с 13 по 19 декабря в датском Херсхольме, отменен. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания совета ИИХФ, сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея. Помимо нашей сборной за единственную путевку в элиту должны были побороться сборные Дании, Латвии, Норвегии, Казахстана и Венгрии.
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