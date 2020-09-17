Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен

Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы A, который должен был пройти с 13 по 19 декабря в датском Херсхольме, отменен. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания совета ИИХФ, сообщает официальный сайт Белорусской федерации хоккея. Помимо нашей сборной за единственную путевку в элиту должны были побороться сборные Дании, Латвии, Норвегии, Казахстана и Венгрии.