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Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадском Ванкувере смотрите на "Беларусь 5"
На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в канадском Ванкувере, время четвертьфиналов. Новость для тех, кто готов провести ночь у экранов телевизора. "Беларусь 5" покажет три встречи в прямом эфире. В полночь встреча шведов и швейцарцев. В 2:30 трансляция поединка Канада - Финляндия. А в 6:30 сойдутся россияне и словаки.
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