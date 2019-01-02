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Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадском Ванкувере смотрите на "Беларусь 5"

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в канадском Ванкувере, время четвертьфиналов. Новость для тех, кто готов провести ночь у экранов телевизора. "Беларусь 5" покажет три встречи в прямом эфире. В полночь встреча шведов и швейцарцев. В 2:30 трансляция поединка Канада - Финляндия. А в 6:30 сойдутся россияне и словаки.

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