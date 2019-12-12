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Молодежный чемпионат мира. Сборная Латвии громит команду Словении
Молодежная сборная Латвии громит команду Словении на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе. Уже к 12-ой минуте латыши оформили 5 безответных шайб, в итоге же празднуют викторию 9:1. В активе победителей 8 баллов, на 4 больше, чем у белорусов. Хозяева сегодня эту разницу могут сократить до балла. В 19:30 на "Чижовка-Арене" начнется матч Беларусь - Норвегия. В 16 часов - противостояние Австрия - Дания. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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