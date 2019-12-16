Молодежный ЧМ в первом дивизионе: белорусы в следующем году поборются за выход в элиту

Красивой разгромной победой завершает молодежная сборная Беларуси по хоккею домашний чемпионат мира в первом дивизионе. Однако крупные цифры в поединке с Данией, 7:2, не принесли положительного итогового результата - еще год наша команда проведет во втором по рангу дивизионе среди молодежных команд. Однако в следующем декабре сборная Беларуси вновь будет сражаться за возвращение в элиту. В турнирной таблице белорусы расположились на третьем месте. На втором - сверстники из Латвии. Победителями и обладателями путевки в элитный дивизион стали хоккеисты из Австрии.