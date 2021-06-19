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"Монреаль" выходит вперед в серии с "Вегасом" в Кубке Стэнли
В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" дома в овертайме вырвал победу у "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2 и вышел вперед в противостоянии - 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон. Четвертый матч серии между этими командами пройдет 21 июня. В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" ведет с "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1. Ближайший матч команды проведут между собой 20 июня.
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