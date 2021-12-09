"Монца" побеждает в 2-м туре волейбольной женской Лиги чемпионов

Во 2-м туре волейбольной женской Лиги чемпионов "Монца", цвета которой защищает белоруска Анна Давыскиба, добивается разгромной победы над французским "Мюлузом" - 3:0. Наша нападающая вновь стала одной из самых заметных на площадке и главным бомбардиром, набрав 17 очков.