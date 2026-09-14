Море эмоций и праздничная атмосфера: Кубок вызова по пляжному волейболу прошел в Минске

Грандиозный праздник спорта завершился вечером 13 сентября в самом сердце Минска, который в эти выходные отметил день рождения. Кубок вызова по пляжному волейболу собрал знаменитых спортсменов, призеров Олимпийских игр и чемпионов мира, но главное - подарил болельщикам много эмоций.

Специально к турниру в центре столицы была оборудована необычная локация - корт для пляжного волейбола, установленный инженерами.

Международный турнир проводится в Минске второй год подряд. В этом году в белорусскую столицу приехали звезды мирового волейбола: призеры Олимпийских игр и чемпионы мира как в классическом, так и в пляжном волейболе. Особую радость для зрителей составило участие звезд отечественного волейбола, которые вернулись из своих топовых зарубежных клубов. На протяжении всех дней соревнований болельщики создавали яркую и праздничную атмосферу.

Минск в очередной раз подтвердил статус города, способного принимать крупнейшие международные соревнования.

Особые эмоции от выступления на родном корте испытали волейболистки национальной сборной Республики Беларусь. Для них участие в турнире такого уровня - большая честь. Своими впечатлениями спортсменки поделились специально для телеканала "Первый информационный".

"Атмосфера прекрасная, площадки невероятные, уровень площадок и организации здесь очень высокий, выше европейского уровня. Это великолепно, прекрасно и очень приятно", - поделилась нападающая сборной Беларуси и ВК "Динамо - Ак Барс" (Казань, Россия) Анна Давыскиба.

"Эмоции переполняют. Огромная благодарность организаторам, которые поспособствовали тому, чтобы мы все собрались здесь. Конечно, это очень необычный опыт", - поблагодарила нападающая сборной Беларуси и ВК "Локомотив" (Калининградская область, Россия) Вера Костючик.

"Очень круто, правда, прям супер. Эмоции только положительные", - отметила связующая сборной Беларуси и ВК "Протон" (Саратовская область, Россия) Елизавета Багаева.

Организатором праздника выступила Белорусская федерация волейбола совместно с российскими коллегами. По мнению организаторов, подобные события дают мощный импульс развитию пляжного волейбола и привлекают в этот вид спорта новых зрителей.