Первый трофей в Континентальной хоккейной лиге. Московский ЦСКА побеждает в финале Кубка Гагарина омский "Авангард" и становится победителем турнира. Серия продлилась до 4 побед и в заключительном поединке противостояния армейцы Москвы добились победы в овертайме, 3:2. Хотя в начале поединка пропустили дважды.