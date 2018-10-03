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ЦСКА под руководством белоруса Виктора Гончаренко обыграл "Реал" 1:0

В домашнем матче второго тура Лиги чемпионов "армейцы" обыграли победителя трех последних розыгрышей главного клубного турнира Европы - мадридский "Реал". Победу хозяевам принес точный удар Влашича уже на второй минуте матча. Гости так и не сумели отыграться. После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу своей группы, где также играют итальянская "Рома" и чешская "Виктория". На послематчевой пресс-конференции Виктор Гончаренко сказал, что посвящает эту победу ушедшему из жизни Анатолию Капскому.

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