Московский ЦСКА против чешской "Виктории" в 20:45 на "Беларусь 5"

С мечтой о плей-офф Лиги чемпионов. Московский ЦСКА и Виктор Гончаренко готовятся к бою против чешской "Виктории" - прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:45. Результат пятого тура имеет очень важное значение. Ведь у команд другой пары - "Реала" и "Ромы" - по 9 баллов. У ЦСКА - четыре, и у "Виктории" - один.