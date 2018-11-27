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Московский ЦСКА против чешской "Виктории" в 20:45 на "Беларусь 5"

Московский ЦСКА против чешской "Виктории" в 20:45 на "Беларусь 5"

С мечтой о плей-офф Лиги чемпионов. Московский ЦСКА и Виктор Гончаренко готовятся к бою против чешской "Виктории" - прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:45. Результат пятого тура имеет очень важное значение. Ведь у команд другой пары - "Реала" и "Ромы" - по 9 баллов. У ЦСКА - четыре, и у "Виктории" - один.

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