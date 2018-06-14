Москва завершает последние приготовления к старту чемпионата мира по футболу

В эти минуты в Москве собираются мировые лидеры. Российская столица завершает последние приготовления к старту главного спортивного события сезона. Турнир, который объединит всю планету, - чемпионат мира по футболу.

Матч открытия Россия - Саудовская Аравия примут обновленные "Лужники". Начало игры в 6 вечера. Но за час до стартового свистка - превью планетарного форума и торжественная церемония. Президент Беларуси по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина посетит церемонию и матч открытия.

Международные соревнования пройдут в 11 городах России. В Москве на двух аренах. В чемпионате мира участвуют главные звезды современности: Роналду, Месси и Неймар. Предпочтение букмекеры отдают сборным Германии, Франции, Бразилии и Бельгии.