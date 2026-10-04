"Мотивация очень большая" - Анна Давыскиба о старте сезона в "Динамо-Ак Барс"

Накануне стартовал сезон в международной волейбольной Суперлиге, где помимо "Минчанки" многие белорусские волейболисты и волейболистки выступают за различные клубы.

Матч первого тура принимала и Казань, где домашней победы добилось местное "Динамо-Ак Барс", в составе которого выступает трио спортсменок из Беларуси.

Мужчины, которые здесь выступают за "Зенит", в том числе и белорус Владислав Давыскиба, сражаются за Кубок легенд. Девушки накануне открыли большой сезон Суперлиги, и сразу три белорусские защищают цвета "Динамо-Ак Барс". Анна Давыскиба весомый вклад внесла в победу накануне.

В Омске "Минчанка" также стартовала в сезоне Суперлиги. С яркой волевой победы команда начала регулярный чемпионат.

"Очень заряжает атмосфера, амбиции самой команды, которым хочется следовать. Рада, что могу где-то помочь, где-то вырасти в этом плане. Мотивация появляется очень большая", - поделилась Анна Давыскиба.

В сезоне желаем удачи белорусским волейболистам, которые выступают за различные клубы в Суперлиге.