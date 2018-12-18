Мотивация с прицелом на победу. Большое совещание с участием Президента о развитии летних видов спорта

Развитие спорта. Тема всегда была и остается неизменным приоритетом государственной политики. В этом направлении ежегодно ведется масштабная работа. Открываются новые объекты, совершенствуется подготовка тренерских кадров. Современной материально-технической базой обеспечены члены национальных сборных. В конце концов, соответствующее финансирование получают атлеты как в подготовительный период, так и в соревновательный. Однако эффективность государственных вложений в отрасль оставляет желать лучшего. Об этом (и далеко не только сегодня) говорил Президент Беларуси на большом совещании по вопросам развития летних видов спорта. Высокий результат - здесь главный показатель. Но похвастаться таковыми сегодня могут немногие - гребцы, батутисты, борцы, теннисистки. Что мешает показывать результат остальным? В каком направлении двигаться дальше? Насколько остро сегодня стоит вопрос тренерского потенциала? И какие летние виды спорта должны стать приоритетными? В преддверии ІІ Европейских игр Глава государства потребовал устранить все нерешенные вопросы вокруг мультиспортивного форума, начиная от инфраструктуры, заканчивая нюансами, связанными с логистикой. В Национальном олимпийском комитете сегодня работал и мой коллега. О поставленных целях и способах решения задач - репортаж Станислава Липского.

Построенный в далеком 1978 году Минский дворец тенниса за свою сорокалетнюю историю стал отправной точкой для многих именитых спортсменов на пути к триумфу не только на турнирах Большого шлема, но и на главных стартах четырехлетия!

Сегодня Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, расположенный почти на шести гектарах в центре столицы, включает в себя 25 кортов всех типов. Но главное, чем Дворец тенниса сегодня может гордиться, так это своими выходцами, причем не только спортсменами, но и целой плеядой талантливых тренеров.

И работа белорусского тренерского корпуса в этих условиях сегодня видна во всем мире: Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко, Лидия Морозова, Юлия Готовко, Илья Ивашко - имена, которые все громче звучат на международной арене.

Разумеется, когда виден результат - соответствующее поощрение и финансирование.

Еще более успешным видом спорта для белорусов сегодня являются прыжки на батуте. А в соотношении вложенных государством средств в акробатов к их медалям

этот летний вид спорта и вовсе достоин отдельной премии за эффективность, которая в марте и выльется в виде открытия нового Дворца для прыжков на батуте в Витебске, этот вопрос недавно стал еще острее.

Решаются проблемы, если такие появляются и у не менее грозной белорусской силы - сборной страны по гребле на байдарках и каноэ, дружина Владимира Шантаровича сегодня обеспечена всем необходимым, в том числе и передовой комплексной научной группой, благодаря совместной работе с которой, белорусы остаются в элите мировой гребли.

Сюда же, в список успешных летних олимпийских видов спорта, можно отнести борьбу: вольную, греко-римскую и женскую, тяжелую атлетику. На последнем чемпионате Европы порадовали и легкоатлеты: все мы помним победы Ольги Мазуренок и Эльвиры Герман, однако в эквиваленте затрат государством в спортивную отрасль страна вправе рассчитывать на большее! Именно этому проблемному вопросу развития летних видов спорта сегодня, за 185 дней до старта ІІ Европейских игр, и было посвящено большое совещание с участием Главы государства.

Мириться с таким положением дел Президент не собирается, развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики. Мерилом которой в спорте высших достижений являются результаты.

13 медалей белорусы завоевали на Олимпиаде в Пекине, в Лондоне в активе наших спортсменов - 10 наград, а в Рио-де-Жанейро и того меньше – 9. При этом за последние 10 лет количество учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях с сократилось на 6000 человек, а количество штатных тренеров-преподавателей при этом увеличилось на 674 человека. Т. е. отбор атлетов стал более качественным, более качественной стала их подготовка - значительно улучшилась материально-техническая база, а результат - регрессивный.

Тем более, вся необходимая спортивная база в стране есть: в тех же Стайках первоклассный комплекс, в который приезжают атлеты на сборы со всего мира. Вот, к примеру, борец греко-римского стиля Артур Алексанян именно в Минском районе готовился к Олимпиаде в Рио, где завоевал единственную золотую медаль на бразильских Играх для сборной Армении.