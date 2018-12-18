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Мотивация с прицелом на победу. Большое совещание с участием Президента о развитии летних видов спорта
Развитие спорта. Тема всегда была и остается неизменным приоритетом государственной политики. В этом направлении ежегодно ведется масштабная работа. Открываются новые объекты, совершенствуется подготовка тренерских кадров. Современной материально-технической базой обеспечены члены национальных сборных. В конце концов, соответствующее финансирование получают атлеты как в подготовительный период, так и в соревновательный. Однако эффективность государственных вложений в отрасль оставляет желать лучшего. Об этом (и далеко не только сегодня) говорил Президент Беларуси на большом совещании по вопросам развития летних видов спорта. Высокий результат - здесь главный показатель. Но похвастаться таковыми сегодня могут немногие - гребцы, батутисты, борцы, теннисистки. Что мешает показывать результат остальным? В каком направлении двигаться дальше? Насколько остро сегодня стоит вопрос тренерского потенциала? И какие летние виды спорта должны стать приоритетными? В преддверии ІІ Европейских игр Глава государства потребовал устранить все нерешенные вопросы вокруг мультиспортивного форума, начиная от инфраструктуры, заканчивая нюансами, связанными с логистикой. В Национальном олимпийском комитете сегодня работал и мой коллега. О поставленных целях и способах решения задач - репортаж Станислава Липского.
Построенный в далеком 1978 году Минский дворец тенниса за свою сорокалетнюю историю стал отправной точкой для многих именитых спортсменов на пути к триумфу не только на турнирах Большого шлема, но и на главных стартах четырехлетия!
Сегодня Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, расположенный почти на шести гектарах в центре столицы, включает в себя 25 кортов всех типов. Но главное, чем Дворец тенниса сегодня может гордиться, так это своими выходцами, причем не только спортсменами, но и целой плеядой талантливых тренеров.
И работа белорусского тренерского корпуса в этих условиях сегодня видна во всем мире: Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко, Лидия Морозова, Юлия Готовко, Илья Ивашко - имена, которые все громче звучат на международной арене.
Разумеется, когда виден результат - соответствующее поощрение и финансирование.
Еще более успешным видом спорта для белорусов сегодня являются прыжки на батуте. А в соотношении вложенных государством средств в акробатов к их медалям
этот летний вид спорта и вовсе достоин отдельной премии за эффективность, которая в марте и выльется в виде открытия нового Дворца для прыжков на батуте в Витебске, этот вопрос недавно стал еще острее.
Решаются проблемы, если такие появляются и у не менее грозной белорусской силы - сборной страны по гребле на байдарках и каноэ, дружина Владимира Шантаровича сегодня обеспечена всем необходимым, в том числе и передовой комплексной научной группой, благодаря совместной работе с которой, белорусы остаются в элите мировой гребли.
Сюда же, в список успешных летних олимпийских видов спорта, можно отнести борьбу: вольную, греко-римскую и женскую, тяжелую атлетику. На последнем чемпионате Европы порадовали и легкоатлеты: все мы помним победы Ольги Мазуренок и Эльвиры Герман, однако в эквиваленте затрат государством в спортивную отрасль страна вправе рассчитывать на большее! Именно этому проблемному вопросу развития летних видов спорта сегодня, за 185 дней до старта ІІ Европейских игр, и было посвящено большое совещание с участием Главы государства.
Мириться с таким положением дел Президент не собирается, развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики. Мерилом которой в спорте высших достижений являются результаты.
13 медалей белорусы завоевали на Олимпиаде в Пекине, в Лондоне в активе наших спортсменов - 10 наград, а в Рио-де-Жанейро и того меньше – 9. При этом за последние 10 лет количество учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях с сократилось на 6000 человек, а количество штатных тренеров-преподавателей при этом увеличилось на 674 человека. Т. е. отбор атлетов стал более качественным, более качественной стала их подготовка - значительно улучшилась материально-техническая база, а результат - регрессивный.
Тем более, вся необходимая спортивная база в стране есть: в тех же Стайках первоклассный комплекс, в который приезжают атлеты на сборы со всего мира. Вот, к примеру, борец греко-римского стиля Артур Алексанян именно в Минском районе готовился к Олимпиаде в Рио, где завоевал единственную золотую медаль на бразильских Играх для сборной Армении.
И если борьба стабильно приносит награды нашей стране, то в таких медалеемких видах спорта, как легкая атлетика, спортивная гимнастика, велоспорт, гребля академическая, плавание, белорусы сегодня недорабатывают.
Именно за счет наград в этих видах мы можем в медальных зачетах Олимпиад взлететь гораздо выше, уверен министр спорта Сергей Ковальчук, выступая с докладам в Национальном олимпийском комитете. Для большей мотивации атлетов в этих видах спорта министр предлагает пересмотреть стимулирующие выплаты за достижение высоких результатов именно на Олимпийских играх и II Европейских играх.
Кроме того, министр спорта предложил снизить аренду футбольных полей для детских школ, а также объединить РЦОП по игровым видам спорта с Дворцом спорта. С конкретными предложениями по улучшению подготовки Белорусским государственным университетом тренерских кадров не выступить не мог ректор профильного вуза Сергей Репкин.
Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич предлагает сделать все спонсорские поступления спорту, что называется, общим достоянием, при этом перераспределять эти деньги из не самых успешных федераций в те, которые сегодня показывают лучшие результаты.
Хаос - именно так резюмировал состояние дел в футболе Юрий Вергейчик. Ни молодежная, ни женская сборная страны сегодня не показывают результатов. Национальная команда - лучшая, но и то лишь в своем квартете, причем в самом слабом в Европе - в дивизионе D Лиги наций. Здесь проблема в спортивной вертикали - в ротации сборных страны должны быть 25 спортсменов, а не 49.
Не хватает и инфраструктуры для развития игры номер 1, в связи с чем Белорусская федерация футбола планирует создать поля с искусственным покрытием на базе школьных спортивных площадок. Этот проект вначале предлагается запустить в столице.
В преддверии II Европейских игр Глава государства поручил устранить все нерешенные вопросы вокруг этого мультиспортивного форума от инфраструктуры до нюансов, связанных с логистикой. Для Беларуси это проект имиджевый. Ведь по качеству организации таких масштабных форумов судят в целом о странах. Не менее важен и спортивный результат. Центральные события игр в июне развернутся на стадионе "Динамо", ведь соревнования по легкой атлетике пройдут именно здесь. Вадим Девятовский рассчитывает на 4 - 5 медалией.
Разговор в Национальном олимпийском комитете получился емким, каждый имел шанс поднять свою проблему, чем и не преминула воспользоваться Ирина Лепарская. Отток тренерских кадров в художественной гимнастике происходит за счет того, что в законодательстве не предусмотрено, чтобы учащиеся первого курса университета физкультуры могли работать тренерами или их помощниками в государственных учреждениях, только с третьего. А ведь желание зарабатывать свои деньги в этом возрасте уже велико. Как следствие - девушки уходят преподавать в частные школы.
Спорт - уже давно большая политика, ведь это тот инструмент, благодаря которому твое имя звучит во всем мире, соответственно, говорят о стране, победы объединяют нацию, а, следовательно, делают нас сильней. К слову, за каждый значимый триумф государство заплатит по заслугам - т. е. колоссальный труд в случае успеха ни в коем случае не останется незамеченным. В игровых видах, к слову, зачастую сила, характер бьет класс.
Для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались и будут создаваться все необходимые условия, особенно для атлетов топ-уровня. Государство готово платить за результат и тренеру, и спортсмену - это главный лейтмотив совещания по летним видам спорта с участием Президента. Требовать этот результат будут не только с глав соответствующих федераций, но и с председателей наблюдательных советов. Смена поколений - не оправдание. Беларусь не может себе позволить такую роскошь, как потерять лидирующие позиции в тех видах, где еще пару лет назад у нас стабильно были медали. И первый экзамен здесь будет сдан в июне во время II Европейских игр. Олимпиада в Токио же окончательно расставит все на свои места.
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