Мужская сборная Беларуси U-18 примет участие в ЧМ по хоккею в 2027 году
Сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира. Международная федерация вида спорта приняла решение о допуске белорусских национальных команд к участию в планетарных первенствах в сезоне 2026/2027.
По решению федерации, мужская сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, сыграет на чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу турнира включены женская юниорская и женская национальные сборные страны.
Отметим, белорусские юноши распределены в группу В, где их соперниками будут команды Чехии, Словакии, Канады и Финляндии.
Однако вопрос по национальной и молодежной мужским сборным пока открыт. Федерация хоккея Беларуси продолжит активную работу по возвращению белорусских спортсменов на международные старты под эгидой ИИХФ.