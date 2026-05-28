Мужская сборная Беларуси U-18 примет участие в ЧМ по хоккею в 2027 году

Сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира. Международная федерация вида спорта приняла решение о допуске белорусских национальных команд к участию в планетарных первенствах в сезоне 2026/2027.

По решению федерации, мужская сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, сыграет на чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу турнира включены женская юниорская и женская национальные сборные страны.

Отметим, белорусские юноши распределены в группу В, где их соперниками будут команды Чехии, Словакии, Канады и Финляндии.