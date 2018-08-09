Мужская эстафетная четверка пробилась в финал чемпионата Европы по водным видам спорта

Мужская эстафетная четверка в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Виктора Красочко, пробилась в финал чемпионата Европы по водным видам спорта. В своем заплыве белорусы показали четвертое время, а среди всех участников решающей стадии - шестое. Финальный заплыв в этом виде программы пройдет сегодня в вечерней сессии. Кроме того, в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина пробился наш Юрий Наврозов. А Артем Боровский и Вадим Каптур поборются сегодня вечером за медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.