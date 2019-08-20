Символ - луч солнца, который означает обновление, возрождение и новое дыхание. Накануне мужская и женская сборные Беларуси по волейболу провели презентацию игровой формы, в которой выступят на ближайших чемпионатах Европы. Первыми возьмут старт девушки, которые 23 августа сыграют против России. Телеканал "Беларусь 5" покажет игры форума в прямой трансляции.