Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу стартуют в выездных матчах Золотой Евролиги

Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу, после успешного домашнего тура Золотой Евролиги, сегодня стартуют в выездных матчах. Наставник Петр Хилько с девушками отправился в Баку, где готовится к встрече с Азербайджаном. После трех игр у соперника всего один балл, у белорусок же 8, мы лидируем в квартете "Си". Прямая трансляция противостояния начнется в 16:45 на "Беларусь 5".



А подопечные Виктора Бекши сыграют с командой Чехии. В Минске наши мужчины были сильнее оппонента - 3:1, и в трех матчах набрали максимальное количество очков - 9, на 4 балла меньше как раз у чехов - это вторая команда группы "Си". Удастся ли увеличить отрыв от конкурентов, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 18:50.