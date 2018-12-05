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Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдет завтра

Старт перенесен из-за сильного тумана. Четверо белорусов в заявке. Это Владимир Чепелин - 36-й номер, Роман Елетнов - 58-й, Антон Смольский - 62-й и Максим Воробей последний, 110-й. Прямая трансляция начнется в 12 часов на "Беларусь 5".

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