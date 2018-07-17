Мужская молодежная сборная Беларуси по волейболу побеждает Германию на чемпионате Европы 3:0 и поднимается на второе место в первой группе. Завтра - встреча с Чехией, послезавтра - с Нидерландами. В полуфинал выйдут две лучшие сборные из шести.