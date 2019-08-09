Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу готовится к чемпионату Европы

Стратегическая задача - выйти в Лигу наций, ближайшая - в плей-офф чемпионата Европы. Мужская национальная сборная Беларуси по волейболу готовится к континентальному форуму, который стартует 12 сентября. Велика вероятность, что туда отправится практически сильнейший состав. Не поможет лишь Владислав Давыскиба.