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Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет празднует первую победу на чемпионате Европы
Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет празднует первую победу на чемпионате Европы в дивизионе Б. Во втором туре крупно обыгран Азербайджан - 89:62. В плей-офф выйдут две сборные из пяти. Следующий матч во вторник против Латвии.
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