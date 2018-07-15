Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет празднует первую победу на чемпионате Европы в дивизионе Б. Во втором туре крупно обыгран Азербайджан - 89:62. В плей-офф выйдут две сборные из пяти. Следующий матч во вторник против Латвии.