Мужская сборная Беларуси по баскетболу переиграла команду Швеции со счетом 73:60

Мужская сборная Беларуси по баскетболу в заключительном матче первого квалификационного этапа чемпионата Европы 2021 года на своем паркете переиграла команду Швеции со счетом 73:60. Самым результативным в составе хозяев стал центровой Артем Параховский, на счету которого 15 очков. Шведы с первого места в группе сразу попали в основной раунд квалификации, а белорусам и датчанам предстоит пройти еще один раунд отбора.