Мужская сборная Беларуси по баскетболу проведет сегодня второй матч предквалификации к чемпионату мира 2023 года. На площадке Дворца спорта команда Ростислава Вергуна сыграет с португальцами. Матч начнется в 7 вечера. "Беларусь 5"покажет игру в прямом эфире. Напомним, на старте белорусы разгромили сборную Кипра. В следующий раунд квалификации из нашего квартета выйдут две лучшие команды.