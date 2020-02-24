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Мужская сборная Беларуси по баскетболу проведет сегодня второй матч предквалификации к чемпионату мира

Мужская сборная Беларуси по баскетболу проведет сегодня второй матч предквалификации к чемпионату мира 2023 года. На площадке Дворца спорта команда Ростислава Вергуна сыграет с португальцами. Матч начнется в 7 вечера. "Беларусь 5"покажет игру в прямом эфире. Напомним, на старте белорусы разгромили сборную Кипра. В следующий раунд квалификации из нашего квартета выйдут две лучшие команды.

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