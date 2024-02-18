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Мужская сборная Беларуси по биатлону взяла бронзу Всероссийской спартакиады в эстафете

Мужская сборная Беларуси завоевала бронзовую медаль в эстафете в заключительной гонке биатлонной программы в Златоусте. 3 место при серьезной конкуренции заняли Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. На втором этапе Тулатин был вынужден зайти на штрафной круг. Но это в итоге не помешало нашей команде подняться на пьедестал. В сумме парни использовали 10 дополнительных патронов. Выше только команда Свердловской области и чемпионы - представители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таким образом, в биатлоне белорусы на Спартакиаде завоевали три награды. Также бронзу соревнований взяла наша женская команда в эстафете. А капитан мужской сборной Антон Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке.

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