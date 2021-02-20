Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 9-е место в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место. Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский не уходили на штрафные круги, но потратили 9 доппатронов и в итоге проиграли победителям - это вновь норвежцы - 2 минуты и 25 секунд. Серебро у шведов, бронзу выиграли россияне. Завтра чемпионат мира завершится двумя гонками с массовым стартом.



