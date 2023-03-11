ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Мужская сборная Беларуси по гандболу 11 марта проведет товарищеский матч против команды России

Мужская сборная Беларуси по гандболу сегодня проведет первый из двух запланированных товарищеских матчей против команды России. Матчи пройдут на "Чижовка-Арене".

В составе группы Юрия Шевцова Никита Вайлупов и Владислав Кулеш, а также другие лидеры. Поэтому матч обещает быть интересным.

Начало поединка в 13:00. Вход на трибуны свободный. Прямая трансляция встречи будет вас ждать на "Беларусь 5".

Другие новости спорта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все