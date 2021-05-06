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Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по чемпионату Европы - 2022

Мужская сборная Беларуси на групповой стадии чемпионата Европы - 2022 сыграет с командами Германии, Австрии и Польши. Матчи пройдут в Братиславе. Таковы итоги жеребьевки, которая сегодня состоялась в Будапеште.

Чемпионат Европы пройдет с 14 по 30 января будущего года в Венгрии и Словакии. Сборная Беларуси выступит на континентальном форуме в пятый раз в истории.

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