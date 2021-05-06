3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мужская сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по чемпионату Европы - 2022
Мужская сборная Беларуси на групповой стадии чемпионата Европы - 2022 сыграет с командами Германии, Австрии и Польши. Матчи пройдут в Братиславе. Таковы итоги жеребьевки, которая сегодня состоялась в Будапеште.
Чемпионат Европы пройдет с 14 по 30 января будущего года в Венгрии и Словакии. Сборная Беларуси выступит на континентальном форуме в пятый раз в истории.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все