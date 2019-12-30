Мужская сборная Беларуси по гандболу выигрывает турнир в Польше

Мужская сборная Беларуси по гандболу побеждает на товарищеском турнире в польском Тарнуве. В заключительном матче "Кубка четырех наций" белорусы справились с хозяевами - 25:24. Одержаны три победы. Напомним, 9 января наша команда стартует на чемпионате Европы, первый соперник - Сербия.