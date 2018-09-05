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Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала в олимпийской квалификации

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы стартовала на первом этапе квалификации на Олимпиаду 2020 года. Турнир проходит в Португалии. Команда Сергея Дроздова в дебютной игре одолела хозяев соревнований 2:1. Сегодня белорусы сыграют против Гибралтара. Во второй раунд отбора на Игры в Токио выйдут две лучшие дружины из пяти.

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