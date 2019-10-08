Мужская сборная Беларуси по спортивной гимнастике не смогла завоевать лицензию на Олимпиаду

Мужская сборная Беларуси по спортивной гимнастике не смогла завоевать командную лицензию на Олимпиаду в Токио. На чемпионате мира в Штутгарте наша сборная расположилась на 20-м месте по итогам квалификации. За белорусов выступили Олег Тесельский, Андрей Лиховицкий, Денис Санувон, Егор Шарамков и Илья Яковлев. В последний раз на Играх четырехлетия полной командой наша сборная выступала в Пекине в 2008 году. В отдельных видах также все финалы пройдут без белорусов.