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Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела поражение в матче квалификации Лиги Наций против команды Словении

Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела поражение в матче квалификации Лиги Наций против команды Словении в Любляне со счетом 1:3. Из-за повреждения пропускал эту игру один из лучших снайперов турнира - Родио Мискевич. А наиболее результативными в поединке стали Павел Куклинский и Артем Кудряшов. Теперь в заключительном матче турнира наши волейболисты поспорят за третье место со сборной Турции.

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