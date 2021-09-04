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Мужская сборная Беларуси по волейболу продолжает выступление в группе Евро-2021

Белорусская мужская сборная проведет на Евро второй матч в рамках группового этапа - в 19:50 "Беларусь 5" начнет эфир встречи Чехия - Беларусь. В первом туре наши парни уступили 0:3 Италии.

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