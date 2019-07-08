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Сборная Беларуси по волейболу становится бронзовым призером квалификации в Лигу наций

Мужская волейбольная сборная Беларуси 3:1 побеждает Турцию и становится бронзовым призером квалификации в Лигу наций - в турнир рангом выше шагнули словенцы.

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