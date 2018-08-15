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Мужская сборная Беларуси по волейболу стартует в отборочном раунде к чемпионату Европы - 2019

Мужская сборная Беларуси по волейболу также сегодня стартует в отборочном раунде к чемпионату Европы - 2019, квалификационные игры пройдут в Могилеве. В первом поединке соперником дружины Виктора Бекши станет сборная Норвегии. 

Прямая трансляция этого матча на телеканале "Беларусь 2" в 18:00.

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