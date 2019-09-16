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Мужская сборная Беларуси по волейболу вырывает победу над финнами на чемпионате Европы

Первые два сета выиграли скандинавы, а в третьем, чтобы остаться в борьбе, белорусов устраивала только победа. Отыграв пять матчболов, наша команда была сильнее, победив затем на тай-брейке - 3:2. Сегодня встреча с Северной Македонией. Прямая трансляция начнется в 21:20 на "Беларусь 5".

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