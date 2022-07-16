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Мужская сборная Беларуси по волейболу завершила серию спаррингов в Минске

Мужская сборная Беларуси по волейболу накануне победила Азербайджан в третьей встрече за шесть дней, на этот раз 3:1. Далее у наших игроков состоится визит к сопернику, затем - участие в статусном мемориале Платонова в Петербурге.

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