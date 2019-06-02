Мужская сборная Беларуси побеждает во всех трех матчах волейбольной Евролиги на "Чижовка-Арене". В заключительном туре домашнего этапа белорусы взяли верх над украинцами 3:1. На 4 очка наша сборная опережает вторую команду группы С Чехию.