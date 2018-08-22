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Мужская сборная Беларуси сегодня встречается с волейболистами из Грузии

Мужская сборная Беларуси по волейболу проведет сегодня третий матч квалификационного раунда чемпионат Европы. В Могилеве команда Виктора Бекши встретится с волейболистами из Грузии. В прямом эфире матч покажет "Беларусь 5". Начало в 17:55. Напомним, после двух игр наша сборная лидирует в группе Е. 

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