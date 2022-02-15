Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 8 место в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Боролись до последних метров дистанции, но финишировали восьмыми. На Олимпийских играх сегодня прошла биатлонная мужская эстафета. Белорусы начали неплохо: Никита Лобастов, использовав два дополнительных патрона, передал эстафету Дмитрию Лазовскому вторым. Отстреляв точно на лежке, на стойкеЛазовский закрыл мишень из семи выстрелов. После половины гонки Максим Воробей отправился на свой этап третьим. Но шансы на медаль перечеркнули два заработанных штрафных круга.



Антон Смольский ушел на дистанцию уже только девятым, а на финише оказался 8-м. Тем самым наши ребята повторили результат Олимпиады в Пхенчхане. Победу праздновали норвежцы, серебро - у французов, бронза досталась россиянам.