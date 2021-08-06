Мужская сборная Мексики по футболу - бронзовый призер Олимпийских игр. В поединке за третье место Очоа и компания не оставили шансов хозяевам Олимпиады -японцам, 3:1. В титульном поединке, напомним, сборная Бразилии во главе с Дани Алвесом сразится против Испании Марко Асенсио. Эта игра пройдет завтра.