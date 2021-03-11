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Мужской спринт откроет программу предпоследнего этапа Кубка мира в Чехии

Телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию

в 19:30.

На дистанцию выйдут пятеро белорусских биатлонистов. Антон Смольский - 15-й, Бочарников - 22-й, Воробей - 50-й, Лазовский - 68-й, Лобастов - 92-й. Напомним, после завершения чешского этапа следующие старты примет шведский "Эстерсунд". А затем биатлонисты возьмут паузу до старта следующего - уже предолимпийского - сезона.

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