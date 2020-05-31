Мужской US Open может пройти в трехсетовом формате

Организаторы турнира Большого шлема рассматривают различные сценарии проведения грядущего розыгрыша в условиях пандемии. Так, в случае, если ассоциация игроков заявит о желании сократить число сетов до трех, то их предложение будет рассмотрено. Напомним, турнир запланирован на даты с 31 августа по 13 сентября. Не исключено, что место проведения будет перенесено из Нью-Йорка в другой город.





