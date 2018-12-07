Мужскую спринтерскую гонку в словенской Поклюке смотрите на "Беларусь 5" в 16:05

Мужской спринтерской гонкой в словенской Поклюке продолжится сегодня этап Кубка мира по биатлону. В составе сборной Беларуси на старт выйдут Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский. В прямом эфире гонку покажет "Беларусь 5", начало трансляции в 16:05.