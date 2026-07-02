"Мы десять в одном": спортивные журналисты "Первого информационного" рассказали о своей работе

Спортивные журналисты "Первого информационного" точно знают ценность каждой победы и поражения, ведь они первыми выслушивают белорусских атлетов на крупных международных стартах, выступая в какой-то степени психологами.



Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник - Международный день спортивного журналиста.

Летние и зимние Олимпийские игры, чемпионаты мира по всем видам спорта, крупнейшие соревнования на территории Беларуси, (такие как хоккейный мировой форум или II Европейские игры) - все события зрители видят глазами наших коллег, которым мы желаем такого же профессионального вдохновения и драйва.

Анна Эйсмонт, ведущая телеканала "Первый информационный": "Мы десять в одном: сами себе продюсеры, сценаристы, режиссеры, монтажеры и ведущие. Все это вместе прорабатываем, и на такой дикой энергии получается отличный результат".

Станислав Липский, ведущий телеканала "Первый информационный": "Если ты не пропускаешь это через себя и не живешь этим, то это не спортивная журналистика - ты в ней просто не реализуешься. Только когда отдаешь все эмоции телезрителям, получается настоящая отдача".

Отметим, что отдел спортивных новостей телеканала "Первый информационный" освещает все события спорта нашей страны, в том числе в прямом эфире, а также выпускает в эфир "Беларусь 5" рейтинговые проекты.