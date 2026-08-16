"Мы покажем достойный результат" - Евгений Золотой о подготовке к ЧМ по академической гребле

Сборная Беларуси по академической гребле выходит на пик физической формы к чемпионату мира, который состоится в Нидерландах. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" серебряный призер летней Олимпиады в Париже - 2024 Евгений Золотой признался, что сейчас наша флотилия проделывает сумасшедший объем работы на воде, чтобы в Амстердаме продемонстрировать свои лучшие секунды.

На планетарной регате отечественный интерес будет в шести классах судов. Кроме мужской одиночки, едут два "легковеса" - Валерия Шедель и Никита Корнеев. Женскую двойку парную составили Татьяна Климович и Елена Фурман. Беларусь представят и большие экипажи - мужская четверка парная, а также восьмерка с рулевым.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр - 2024 по академической гребле: "Мы выходим на пик формы. Каждый спортсмен, наверное, это знает: когда ты выходишь на пик формы, очень тяжело заходят тренировки, потому что организм уже полностью отдал свои силы за сезон. Неделю отдыхаем и за эту неделю максимально набираемся сил и выступаем на чемпионате мира. То есть я думаю, что на пике формы будут все. И мы покажем достойный результат и надеемся, что привезем не одну золотую медаль".

Чемпионат мира пройдет с 24 по 30 августа. Во вторник, 18 августа, команда отправится в Амстердам. Примечательно, что буквально две недели назад сборная выступала на континентальной регате. В Италии Евгений Золотой стал вторым. Татьяна Климович и Елена Фурман примерили золото.