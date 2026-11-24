Уже 26 ноября сборная Беларуси по плаванию отправится в Китай для участия в чемпионате мира на короткой воде.

Планетарный форум пройдет с 1 по 6 декабря. Нормативы отбора показали 7 белорусов на 17 дистанциях. В Пекине будем болеть за Алину Змушко, Анастасию Кулешову, Артема Ермака, Григория Пекарского, Ивана Шамшурина, Анастасию Шкурдай и Илью Шимановича.

Двое атлетов сотрудничают с экспертом по физической подготовке из Германии - доктором Хомом Гарави. На минувшей неделе врач выступил на семинаре в Минске. Съемочная группа "Первого информационного" обсудила прогресс секунд в данном виде спорта.

Если сравнить результаты пловцов с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Токио и Париже, то можно увидеть, что атлеты становятся быстрее.

"50 лет назад мы думали, что уже достигли предела, ведь результаты перестали расти. На секунды влияет много факторов: тренировки, социальная среда, а еще образование и наука. Экипировка имеет значение. Время сильно сократилось после введения гидрокостюмов. Предположу, что прогресс еще продолжится. Но у природы есть свои пределы. Когда мы его достигнем, никто не знает", - отметил эксперт по физической подготовке.

Он отметил, что подобные образовательные семинары всегда дают прекрасную возможность пообщаться и обменяться знаниями и навыками. В Беларуси много талантливых и опытных тренеров. "Мы все можем учиться друг у друга", - подчеркнул Хом Гарави.

Врач поделился, что ранее был в Беларуси только один раз 10 лет назад для того, чтобы сотрудничать с гандбольным клубом.

За это время здесь появился бассейн международного стандарта. "Если в Беларуси пройдет какой-нибудь крупный турнир, то это принесет хорошие результаты. Плавание получит больше пиара, это вызовет интерес у общества, а значит, этим видом спорта займется больше людей, придут дети и начнут плавать, чтобы в будущем специалисты могли воспитывать таланты", - заключил Хом Гарави.