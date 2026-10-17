"Мы всех порвем": юные борцы Гомельщины дебютировали в юбилейном сезоне "Лиги Храбрых" с победы

Краткий пересказ от ИИ

5-й юбилейный сезон проекта "Лига храбрых" Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы официально стартовал яркой и самоотверженной борьбой. Турнир вновь подчеркнул, сколько сил и ресурсов государство вкладывает в подрастающее поколение.

Мальчишки и девчонки сражались во Дворце борьбы имени великого белоруса, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Девчонки из Гомельской области вышли в четвертьфинал "Лиги храбрых".

Юная гомельчанка отметила, что это хороший турнир, где можно показать свою борьбу.

Другая спортсменка рассказала, что когда она поняла, что команда выйдет в четвертьфинал, у нее как будто ток по венам побежал. "Я очень горда своей областью и считаю, что мы всех порвем и мы победим обязательно", - сказала она.

За Гомельскую область болели и известные борцы.

Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе, признался:

"Я пришел за красивой борьбой. Правда, за красивой борьбой. И сегодня это получил. Первая встреча, пятый сезон. Судя по трибунам, только можно понять, что люди соскучились по "Лиге храбрых". И первая встреча, близкий счет 16-14. Красивая борьба".

"Я ребятам белой завистью завидую, что у них есть такие соревнования, такая возможность проявить себя и показать, - признался чемпион мира U-23 по борьбе Абубакар Хаслаханов. - Даже после схватки дать высказаться участникам, я думаю, что это для каждого очень ценное. Поэтому сегодняшняя борьба очень красивая была. Я очень доволен, мне понравилось. Счет близкий. Начало положено, я думаю, что дальше будет только интереснее".

В юбилейном пятом сезоне "Лиги храбрых" Гомельская область становится последним участником четвертьфинала, который стартует уже в следующую субботу.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба, приоткрыл секрет:

"Уже после первого сезона обращались в Президентский спортивный клуб перенять опыт проведения данного детского командного турнира, подчеркиваю, детского, потому что это огромный стимул для всей школы, всего направления".

"Дальше больше, дальше будет интересно, - уверен председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. - Каждое противостояние будет очень ярким, красочным, захватывающим для наших детей".

"Две команды сегодня показали очень достойную, яркую, напряженную, конкурентную борьбу. 16-14 - счет говорит сам за себя. Нас ждут очень сильные баталии на коврах "Лиги храбрых"", - резюмировал генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы Мирза Абдуллабеков.